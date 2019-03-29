Действующий лидер Украины Петр Порошенко объявил, что сразу после президентских выборов 31 марта в стране пройдет встреча нормандского формата (Россия, Украина, Франция, Германия).

Действующий лидер Украины Петр Порошенко объявил, что сразу после президентских выборов 31 марта в стране пройдет встреча нормандского формата (Россия, Украина, Франция, Германия).Как передает телеканал "Россия 24", саммит, по словам Порошенко, будет посвящен, в том числе вопросу введения миротворцев в Донбасс. Он назвал планируемую встречу "огромным разочарованием для президента России Владимира Путина" и обвинил РФ в блокировании любых переговоров с Киевом.В Кремле заявление нынешнего главы Украины не подтвердили. Как проинформировал мировую общественность пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких планов на проведение встречи у Москвы пока нет.Нормандский формат существует с июня 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.