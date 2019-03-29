Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 марта 2019 года.

Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 марта 2019 года.Наташа Королева и Сергей Глушко стали звездными гостями "Русского радио" и Аллы Довлатовой. Изюминкой программы являются зажигательные танцы ведущей с участниками. Королева и Глушко не нарушили традицию. Троица устроила в эфире настоящую вакханалию под хит Наташи "Зять".Видео бурных танцев Сергей Глушко выложил на своей официальной странице в Instagram. "Весело "поэфирили" с очаровательной Аллой Довлатовой на "Русском радио", – написал супруг Наташи Королевой. Подписчики пришли в неописуемый восторг и отметили, что он танцевал лучше всех.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 марта 2019 года, читайте в и специальных .