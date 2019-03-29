На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму. Действующему президенту Порошенко приходится бороться не только за голоса избирателей, но и против своих бывших соратников - олигарха Коломойского внесли в базу сайта Миротворец как врага Украины.

На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму. Действующему президенту Порошенко приходится бороться не только за голоса избирателей, но и против своих бывших соратников: олигарха Коломойского внесли в базу сайта "Миротворец" как врага Украины, а к украинским берегам в Черном море подошли сразу 6 боевых кораблей НАТО.- Это стоит очередь за тысячу от Порошенко. Люди продаются за 55 копеек в день.За 55 копеек — потому что если разделить 1 тысячу гривен на 1825 дней (пятилетний срок нового президента), то получится 0,55 гривны в день — 1 рубль 31 копейка на наши деньги. Это Винница: в последние часы перед стартом дня тишины агитация избирателей идет по методу "наверняка".- Они тут выдают деньги по тысяче. Я пообщался с людьми — это правда!В Днепропетровской области тоже самое.- Сейчас мы находимся на улице Полтавской и фиксируем возможный подкуп избирателей в пользу Петра Порошенко.Огромная очередь людей, которым очень не нравится, что здесь появились представители нацкорпуса с камерой в руках.- Не подскажете, что случилось. Куда все идете?- Куда надо, туда и идем. У нас форум женский.- А почему мужчины заходят?- Может они женщины, откуда мы знаем.Сам Порошенко во время предвыборных выступлений об этих раздачах не произносит ни слова. В своих речах он все больше пеняет на других кандидатов.- Госпожа кризис уже не раз была у власти. Вспомните: и сахар пропал, когда она сахаром занялась, и бензин, когда занялась бензином."Госпожа кризис", как ее назвал Порошенко, в тот момент объезжала южные регионы. В отличие от действующего президента тремя кольцами оцепления от избирателей Юлия Тимошенко не отгораживается. Но механизм работы с избирателями схожий: вот видео телеканала "Прямий", озаглавленное как "Тимошенко автобусами завозит людей на митинг. Платит 200 гривен в день".Кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал в Instagram эпичное видео, где он выходит на сцену перед многотысячной толпой. Незадекларированную 15-комнатную виллу на элитном итальянском курорте он при этом лично так и не прокомментировал. В его команде новость прокомментировали: он должен был задекларировать только принадлежащие ему компании, а не оформленные на них активы.В день тишины несколько передач с участием Владимира Зеленского будут показаны на канале, принадлежащем Игорю Коломойскому. Он, кстати, и сам в последний момент, видимо, решил успеть повлиять на избирательный процесс — опубликовал полную версию интервью BBC."Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывает, что это русские сделали. Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен", — заявил предприниматель Игорь Коломойский.Кандидат Юрий Бойко сегодня во время поездки в Черновцы говорил о поддержке молодых семей для улучшения демографических показателей в стране."100 тысяч за первого ребенка, 200 тысяч за второго и 400 тысяч за третьего — это как раз та помощь, которая позволит молодой семье чувствовать уверенность в завтрашнем дне, что ничего такого не случится, и они смогут прокормить своих детей. Я это верну обязательно, потому что это было, его надо просто вернуть назад", — говорит Юрий Бойко, кандидат на пост президента Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".На избирательные участки уже развозят длинные увесистые пачки бюллетеней, а также начали устанавливать кабинки для голосования. Вот так, например, они выглядят в Одессе — мятые полупрозрачные куски ткани. В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, состоится второй тур. Дата уже определена — 21 апреля.