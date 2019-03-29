Из-за пожара на диспетчерской вышке международный аэропорт австралийского Сиднея приостановил работу. Все следующие в крупнейший город страны авиарейсы направляют в другие аэропорты, вылеты из воздушной гавани не производятся.

Из-за пожара на диспетчерской вышке международный аэропорт австралийского Сиднея приостановил работу. Все следующие в крупнейший город страны авиарейсы направляют в другие аэропорты, вылеты из воздушной гавани не производятся.К настоящему времени спасатели уже прибыли в центр управления воздушным движением аэропорта. Из командно-диспетчерского пункта эвакуированы 20 человек, передает ТАСС.