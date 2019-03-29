Такие вещи всегда сложно комментировать, - рассказал о задержаниях таких известных людей как Майкл Калви, Михаил Абызов и Виктор Ишаев премьер-министр России Дмитрий Медведев. - Хотя бы по той простой причине, что комментировать это должны правоохранительные органы.

"Такие вещи всегда сложно комментировать, — рассказал о задержаниях таких известных людей как Майкл Калви, Михаил Абызов и Виктор Ишаев премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Хотя бы по той простой причине, что комментировать это должны правоохранительные органы".По мнению российского премьера, эти дела – компетенции правоохранительных органов, другая власть в это никак не должна соваться. Эти правила закреплены и в Конституции, и в Уголовно-процессуальном законодательстве, напомнил Медведев. У самого Медведева нет претензий к системе Открытого правительства."Это была серьезная и вполне важная для страны работа", — заявил глава российского кабмина во время прямого общения с пользователями соцсети "ВКонтакте".При этом Медведев подчеркнул, что слышал о конфликте экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова с кредиторами. Судя по всему, отметил Медведев, этот конфликт и приобрел уголовно-правовое развитие.Также бизнес-конфликт, по мнению Дмитрия Медведева, лежит в основе уголовного дела основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.Дмитрий Медведев не знаком с тем, что конкретно инкриминируется 70-летнему экс-губернатору Хабаровского края Виктора Ишаева, так как он давно уже покинул систему госвласти."Сам по себе, конечно, факт неприятный. Надеюсь что в конечном счете истина будет установлена судом", — заявил Медведев обо всех этих уголовных делах.