Президент России Владимир Путин и руководство кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что опубликованы документы будут в сроки, установленные законом.

Президент России Владимир Путин и руководство кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что опубликованы документы будут в сроки, установленные законом.По закону высокопоставленные госслужащие должны предоставлять декларации о своих доходах, а также доходах жен или мужей и несовершеннолетних детей каждый год до 1 апреля. Сведения публикуют после их проверки, обычно она занимает около двух недель.За 2017 год Путин задекларировал доход в размере 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.