Певец ошарашил поклонников. Дима Билан внезапно заявил, что собрался жениться.

Певец ошарашил поклонников. Дима Билан внезапно заявил, что собралсяжениться.Артист опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись.На ней Дима Билан сидит на заднем сидении авто и говорит, что долго выбиралкостюм для мероприятия. После он, уже опираясь на костыли, идет к входу помпезногоздания."Приехали с Мариной в ЗАГС. Свадьба, 17 лет скоро, сколькоможно скрывать", – смеется Дмитрий.Под марш Мендельсона артист ставит заветную подпись вкаких-то документах. "Свадьба. Второй год подряд. Приятная добрая традиция", – указал под видео певец.Новой публикацией Дима Билан решил пошутить надинтернет-обывателями. На самом деле артист вместе с пиар-менеджером посетилочень важное мероприятие. Он получил звание заслуженного артиста России.Звезде пришлось принимать награду из рук министра культурыВладимира Мединского опираясь на костыли. Артист все еще восстанавливается из-заперелома ноги.Несколько недель назад поскользнулся около дома.Звезда получила серьезную травму. Врачи советовали дать согласие на срочнуюоперацию, однако певец отказался. Он решил отстрочить ее из-за концерта в Санкт-Петербурге.После выступления вокалист оказался в руках хирургов,которые собрали переломанную в двух местах ногу с помощью пластины и шурупов. Сейчаспроходит курс реабилитации.