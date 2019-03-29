Певец ошарашил поклонников. Дима Билан внезапно заявил, что собрался
жениться.
Певец ошарашил поклонников. Дима Билан внезапно заявил, что собрался
жениться.
Артист опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись.
На ней Дима Билан сидит на заднем сидении авто и говорит, что долго выбирал
костюм для мероприятия. После он, уже опираясь на костыли, идет к входу помпезного
здания.
"Приехали с Мариной в ЗАГС. Свадьба, 17 лет скоро, сколько
можно скрывать", – смеется Дмитрий.
Под марш Мендельсона артист ставит заветную подпись в
каких-то документах. "Свадьба. Второй год подряд. Приятная добрая традиция", – указал под видео певец.
Новой публикацией Дима Билан решил пошутить над
интернет-обывателями. На самом деле артист вместе с пиар-менеджером посетил
очень важное мероприятие. Он получил звание заслуженного артиста России.
Звезде пришлось принимать награду из рук министра культуры
Владимира Мединского опираясь на костыли. Артист все еще восстанавливается из-за
перелома ноги.
Несколько недель назад поскользнулся около дома.
Звезда получила серьезную травму. Врачи советовали дать согласие на срочную
операцию, однако певец отказался. Он решил отстрочить ее из-за концерта в Санкт-Петербурге.
После выступления вокалист оказался в руках хирургов,
которые собрали переломанную в двух местах ногу с помощью пластины и шурупов. Сейчас
проходит курс реабилитации.