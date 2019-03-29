Певица готовится отметить свой 65-й день рождения. Первым Лайму Вайкуле поздравил шоумен Андрей Малахов.

Певица готовится отметить свой 65-й день рождения. Первым ЛаймуВайкуле поздравил шоумен Андрей Малахов.Телеведущий посетил роскошный особняк певицы в Юрмале. Вгости к звезде он приехал не с пустыми руками: Андрей Малахов привел ЛаймеВайкуле мандариновое дерево в горшке. Его сопровождала съемочная группапрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Вокалистка устроила шоумену экскурсию по огромному дому иприлегающей к нему территории. Ведущий ток-шоу заглянул в холодильникзнаменитости, познакомился с ее собаками, посетил жаркую сауну и осмотрелбассейн.Вайкуле рассказала, что летом в Юрмалу приезжает АллаПугачева с мужем и детьми. Артистки проводят вместе много времени, они отличноладят.Малахов отметил, что Пугачева приняла оченьсмелое решение – завести детей в довольно солидном возрасте. Шоуменпоинтересовался у Вайкуле, не рассматривает ли она суррогатное материнство.Лайма отметила, что пример подруги для нее не стал заразительным.Артистка не хочет, чтобы процесс зарождения новой жизни был искусственным.Судьба не подарила ей наследников, и она с этим мирится."У каждого есть свое предназначение.Не судьба. Зачем мне что-то искусственно делать. Я, наверное, оглядываясь назад,понимаю, что я иду по течению. Все ко мне приходит, очень нужное, даже мояболезнь мне нужна. Нужна была, чтобы сегодня я понимала, что такое собачка,кошка, птичка, тюлень или дерево, мне нужно было даже это. Поэтому я специальноделать что-то не могу. А у Аллы тоже, у нее судьба", – рассудила Лайма Вайкуле.Также во время интервью Малахов решил узнать, правда лиартистка переписала все свое имущество на гражданского мужа Андрея Латковского.Лайма опровергла слух, однако отметила, что это отличная идея. По словамзвезды, таким образом после своей смерти обезопасит любимого от ненужныхспоров.Лайма Вайкуле сообщила ведущему шоу , что за 40 лет совместной жизни онаприобрела уверенность в избраннике. Любимый был рядом в самые страшные моменты ее жизни. Когда вокалистка боролась с онкологией, супруг поддерживал ее."В Америке, он мне сказал: "Ты не волнуйся", когда мы незнали я останусь жива или нет. Он говорил: "Мы с тобой разгонимся и въедем в стенуна машине". Он зарабатывал доверие мое. Только в особенных, экстремальных ситуацияхты понимаешь, ты с правильным человеком или нет", – рассказала Лайма Вайкуле вток-шоу .