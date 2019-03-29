Перспективы современного образования обсуждают в Петербурге. Там в эти дни работает Международном образовательном форум, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. В мероприятии принимают участие учителя из разных регионов страны, а также делегации из многих стран. Всего - около 30 тысяч педагогов.

Перспективы современного образования обсуждают в Петербурге. Там в эти дни работает Международном образовательном форум, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". В мероприятии принимают участие учителя из разных регионов страны, а также делегации из многих стран. Всего — около 30 тысяч педагогов.Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, приветствуя участников форума, один из важных современных показателей — рост интереса учащихся к среднему профессиональному образованию. Постепенно его популярность среди молодежи набирает обороты. Профессия педагога тоже становится более престижной, важную роль в этом играет нацпроект "Образование". Как известно, он рассчитан на 2019-2024 гг.Новшество, которое появится со следующего учебного года в Петербурге, — специальный информационный портал для школьников и их родителей, который поможет разобраться в современном рынке профессий, сделать плавильный выбор. Об этом рассказал врио губернатора города Александр Беглов. Он также пообещал, что в работе педагогов в скором времени станет меньше бюрократических моментов.