Решение парламента отвергнуть соглашение о выходе Великобритании из ЕС приведет к серьезным последствиям, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она также сообщила, что палата общин в понедельник продолжит попытки найти альтернативный вариант Brexit, который бы устроил большинство депутатов.

Решение парламента отвергнуть соглашение о выходе Великобритании из ЕС приведет к серьезным последствиям, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она также сообщила, что палата общин в понедельник продолжит попытки найти альтернативный вариант Brexit, который бы устроил большинство депутатов.В свою очередь, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Мэй уйти в отставку, передает "Интерфакс". Своим уходом, по словам Корбина, премьер позволит стране "найти решение для своего будущего при помощи всеобщих выборов". Сделку по Brexit нужно менять – парламент явно дал это понять, и если Мэй не может смириться с этим, ей следует уйти, подчеркнул лидер лейбористов.При этом в ЕС считают, что наиболее вероятный сценарий по выходу Великобритании из его состава – это выход без соглашения. Об этом говорится в заявлении представителя Еврокомисии, выдержки которого опубликовали британские издания.Еврокомиссия сожалеет, что согласованный с Брюсселем документ не был поддержан палатой общин, но в то же время Евросоюз полностью готов к выходу Великобритании без соглашения, правда, никакие преимущества при развитии этого сценария "воспроизведены не будут".