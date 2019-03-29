Президент России Владимир Путин поддержит решение губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова идти на выборы в сентябре. Об этом глава государства заявил на встрече с Кувшинниковым в Кремле.

Президент России Владимир Путин поддержит решение губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова идти на выборы в сентябре. Об этом глава государства заявил на встрече с Кувшинниковым в Кремле.Президент отметил, что результаты работы губернатора очевидны, и его решение баллотироваться – "вполне обоснованное желание".Кувшинников поблагодарил Путина за доверие и пообещал не подвести. Он также напомнил, что семь лет назад Вологодская область находилась в тяжелой финансово-экономической ситуации. Сейчас регион вышел из бюджетного кризиса и начал большую работу по своему развитию – это и строительство инфраструктуры, и социальная сфера, отметил губернатор, попросив президента поддержать эту программу.