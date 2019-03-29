Ночью в окрестностях Петербурга на станции Славянка нетрезвый мужчина напал с топором на поезд и повредил четыре вагона. Нарушитель был задержан, возбуждено уголовное дело по статье Вандализм.

Пресс-служба транспортной полиции рассказала об инциденте, произошедшем на станции Славянка в окрестностях Петербурга.Ночью 26-летний мужчина напал с топором на поезд — предположительно "Сапсан" — и повредил обшивку четырех вагонов.Мотив агрессивного мужчины неизвестен, сообщается, что на момент совершения преступления он был пьян.Сумма ущерба устанавливается. По информации транспортной полиции, стоимость ремонта одного вагона составляет более 100 тысяч рублей.Вандал задержан. Ему грозит крупный штраф и до 3 месяцев лишения свободы.