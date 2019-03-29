После задымления на диспетчерской вышке международный аэропорт Сиднея вернулся к работе в штатном режиме, вылеты из воздушной гавани совершаются по расписанию.

После задымления на диспетчерской вышке международный аэропорт Сиднея вернулся к работе в штатном режиме, вылеты из воздушной гавани совершаются по расписанию.Как сообщили представители местной пожарной службы, задымление было вызвано перегревом источника бесперебойного питания компьютера, дым распространился по системе вентиляции.Ранее аэропорт крупнейшего города Австралии приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. По данным СМИ, спасателями были эвакуированы 20 человек, напоминает ТАСС.