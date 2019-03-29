Американские специалисты утверждают, что даже небольшие порции мяса и колбасных изделий могут повысить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Лома Линди в ходе многолетнего эксперимента.

Американские специалисты утверждают, что даже небольшие порции мяса и колбасных изделий могут повысить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Лома Линди в ходе многолетнего эксперимента.В исследовании приняли участие 96 тысяч добровольцев из протестантской Церкви адвентистов седьмого дня. Одна половина участников питались исключительно растительной пищей, а другая – ела мясо в небольших количествах.Научный эксперимент проходил в несколько этапов. Первые наблюдения проводились с 2002 по 2007 год, а вторые – спустя 12 лет. Все испытуемые были разделены на пять групп в зависимости от количества употребляемого мяса.Специалисты рассказали, что за все время исследований умерли почти 8 тысяч человек. Причем 2,5 тысячи добровольцев скончались от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а 1,9 тысячи – от злокачественной опухоли.В результате исследования ученые пришли к выводу, что употребление красного мяса и колбасных изделий даже в небольших порциях увеличивает риск ранней смерти. Причем вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний повышается с 1,18 до 1,26 раза, передает . Чтобы сохранить здоровье, эксперты рекомендуют есть рыбу и белое мясо, сообщает телеканал "".