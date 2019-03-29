2 триллиона рублей - cтолько правительство намерено выделить на развитие цифровой экономики и Рунета, сообщил Дмитрий Медведев. Премьер поговорил не только с руководителями крупнейших IT-компаний России, но и с рядовыми пользователями соцсети ВКонтакте.

2 триллиона рублей — cтолько правительство намерено выделить на развитие цифровой экономики и Рунета, сообщил Дмитрий Медведев, который приехал в офис компании Mail.Ru в Москве. Премьер поговорил не только с руководителями крупнейших IT-компаний России, но и с рядовыми пользователями соцсети "ВКонтакте". Обсуждали и компьютерные игры, и цензуру в Интернете, и громкие задержания Абызова и Ишаева.В преддверии 25-летия Рунета глава правительства впервые заходит в Mail.Ru не виртуально, а буквально — в штаб-квартиру компании. Мекка высоких технологий: система распознавания лиц за секунду находит гостя в облаке.На встрече руководители двух ведущих IT-компаний: Mail.Ru и Yandex. Рунет растет в 7 раз быстрее, чем вся экономика в целом."Мы собираемся вложить в ближайшее время в развитие цифровой экономики около 2 триллионов рублей. Для сопоставления — это 2% ВВП", — говорит премьер-министр Дмитрий Медведев.Босс Juggernaut, миллионы пользователей по всему миру бьются в консольный Warface с воином, созданный компанией Mail.Ru. "Армата", Skyforge — в игровых проектах Mail.Ru зарегистрированы более полумиллиарда человек. Игры — самый успешный продукт на экспорт. Но по закону продавать IT за рубеж невыгодно."По текущему Налоговому кодексу мы не можем вычитать входящий НДС. Если ты управляешь игрой из России, то ты за маркетинг, за покупку международного проекта платишь на 20 процентов больше. По сути, это делает нашу юрисдикцию не конкурентоспособной", — объясняет Борис Добродеев, генеральный директор компании Mail.Ru Group."Проведите обсуждение с коллегами из Минфина. Потом, если не получится достичь консенсуса, а это вполне вероятно, ко мне зайдите", — дает поручение Дмитрий Медведев.Премьер ответил и на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте". Самый популярный из них — не отключат ли в России Интернет.- Люди говорят, что мы превращаемся в Китай, Интернет будет изолирован.- У нас не будет такого регулирования, как в Китае, большинство ключей к регулированию находится на территории одной страны — Соединенных Штатов Америки. Технология, которая стала универсальной, которая используется миллиардами людей, все-таки в значительной степени регулируется одной страной. Это не очень хорошо. Мы должны защитить свои интересы, чтобы не мы что-то отключили, а чтобы нас не отключили, — отвечает глава правительства.Обсуждают в сетях и резонансные задержания. По словам премьера, в деле экс-губернатора Ишаева разберутся следствие и суд, а в истории бывшего министра Абызова нужно разделить госслужбу и бизнес."Если говорить о самой системе открытого правительства, то у меня к ней никаких претензий нет, это была серьезная и вполне важная для страны работа. Ну, а его коммерческая деятельность мне абсолютно неизвестна. Хотя я действительно слышал о том, что был, видимо, определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил в конечном счете такое уголовно-правовое развитие", — рассказывает Дмитрий Медведев.Не исключено, что даже на госслужбе скоро будет помогать искусственный интеллект. Вместо поиска теперь голосовой ассистент. Умная колонка Маруся знает ответ на любой вопрос.- Маруся, когда же наступит весна?- Через 335 дней.