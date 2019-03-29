Российский университет транспорта, включая гимназию, должен быть цифровым. Об этом 22 марта на встрече с учениками гимназии при РУТ (МИИТ) заявил ректор вуза Александр Климов.

Российский университет транспорта, включая гимназию, должен быть цифровым. Об этом 22 марта на встрече с учениками гимназии при РУТ (МИИТ) заявил ректор вуза Александр Климов."Развитие образования сегодня предполагает использованиесамых современных информационных решений. Мы понимаем, что нам необходимоширокое внедрение цифровых технологий на всех уровнях образования", – отметилАлександр Климов.На встрече с ректором школьники представили свои проекты.Тематики работ были разнообразны, и ректор предложил обсудить их со студентами,аспирантами и преподавателями вуза."Всегда интересно, когда можно реализовать задуманное ипосмотреть, что получилось", – отметил он.На встрече было отмечено, что учащиеся гимназии сталипризерами XI Всероссийского технологического фестиваля "PROFEST-2019"."Школьники получили бронзовые медали на XI Фестивале"PROFEST", который проходил с 20 по 22 марта в Москве. Это площадка не толькодля соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательнойпрограмм: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций", – поделиласьуспехами директор гимназии Оксана Мирушина.По мнению учеников, каждый Фестиваль "PROFEST" – это яркое инезабываемое событие для участников.Учащиеся подробно рассказали о том, как они готовятся квсероссийскому чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia понаправлениям: лазерные технологии, прототипирование, инженерный дизайн,веб-дизайн.Директор Оксана Мирушина отметила, что ежегодно 15-20%выпускников награждаются золотыми медалями за успехи в обучении."Медалисты гимназии подтверждают своими результатами ЕГЭуровень знаний и награждаются золотыми медалями Москвы. Все выпускники гимназиипоступают в вузы, более половины в Российский университет транспорта", – добавилаона.В завершении встречи ректор Российского университетатранспорта Александр Климов пожелал школьникам успехов в учебе и реализацииновых интересных проектов.