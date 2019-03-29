Российский университет транспорта, в том числе гимназия, должен быть цифровым. Об этом 22 марта во время встречи с учениками гимназии при РУТ (МИИТ) заявил ректор вуза Александр Климов.
Российский университет транспорта, в том числе гимназия, должен быть цифровым. Об этом 22 марта во время встречи с учениками гимназии при РУТ (МИИТ) заявил ректор вуза Александр Климов.
По его словам, развитие образования предполагает использование
самых передовых информационных решений. "Мы понимаем, что нам необходимо
широкое внедрение цифровых технологий на всех уровнях образования", – сказал ректор.
На встрече с Александром Климовым школьники продемонстрировали ему свои проекты.
Тематики работ – самые разнообразные. Ректор предложил обсудить их со студентами, а также аспирантами и преподавателями высшего учебного заведения..
"Всегда интересно, когда можно реализовать задуманное и
посмотреть, что получилось", – отметил Климов.
Кроме того, встрече было отмечено, что учащиеся гимназии стали
призерами XI Всероссийского технологического фестиваля "PROFEST-2019".
Успехами поделилась директор гимназии Оксана Мирушина. По ее словам, школьники получили бронзовые медали на XI Фестивале
"PROFEST", проходившем с 20 по 22 марта в Москве. "Это площадка не только
для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной
программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций", – сказала она.
Ученики же назвали каждый Фестиваль "PROFEST" ярким и
незабываемым событием.
Школьники подробно рассказали о подготовке к
всероссийскому чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia по
направлениям: инженерный и веб-дизайн, лазерные технологии, прототипирование.
По словам Мирушиной, ежегодно 15-20%
выпускников награждаются золотыми медалями за успехи в учебе.
"Медалисты гимназии подтверждают своими результатами ЕГЭ
уровень знаний и награждаются золотыми медалями Москвы. Все выпускники гимназии
поступают в вузы, более половины в Российский университет транспорта", – добавила
она.
Завершая встречу ректор Российского университета
транспорта Александр Климов пожелал школьникам успехов в учебе, а также реализации новых интересных проектов.