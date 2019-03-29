Российский университет транспорта, в том числе гимназия, должен быть цифровым. Об этом 22 марта во время встречи с учениками гимназии при РУТ (МИИТ) заявил ректор вуза Александр Климов.

Российский университет транспорта, в том числе гимназия, должен быть цифровым. Об этом 22 марта во время встречи с учениками гимназии при РУТ (МИИТ) заявил ректор вуза Александр Климов.По его словам, развитие образования предполагает использованиесамых передовых информационных решений. "Мы понимаем, что нам необходимоширокое внедрение цифровых технологий на всех уровнях образования", – сказал ректор.На встрече с Александром Климовым школьники продемонстрировали ему свои проекты.Тематики работ – самые разнообразные. Ректор предложил обсудить их со студентами, а также аспирантами и преподавателями высшего учебного заведения.."Всегда интересно, когда можно реализовать задуманное ипосмотреть, что получилось", – отметил Климов.Кроме того, встрече было отмечено, что учащиеся гимназии сталипризерами XI Всероссийского технологического фестиваля "PROFEST-2019".Успехами поделилась директор гимназии Оксана Мирушина. По ее словам, школьники получили бронзовые медали на XI Фестивале"PROFEST", проходившем с 20 по 22 марта в Москве. "Это площадка не толькодля соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательнойпрограмм: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций", – сказала она.Ученики же назвали каждый Фестиваль "PROFEST" ярким инезабываемым событием.Школьники подробно рассказали о подготовке квсероссийскому чемпионату профессионального мастерства WorldSkills Russia понаправлениям: инженерный и веб-дизайн, лазерные технологии, прототипирование.По словам Мирушиной, ежегодно 15-20%выпускников награждаются золотыми медалями за успехи в учебе."Медалисты гимназии подтверждают своими результатами ЕГЭуровень знаний и награждаются золотыми медалями Москвы. Все выпускники гимназиипоступают в вузы, более половины в Российский университет транспорта", – добавилаона.Завершая встречу ректор Российского университетатранспорта Александр Климов пожелал школьникам успехов в учебе, а также реализации новых интересных проектов.