Рубль после почти периода укрепления начал дешеветь. На биржевых торгах 28 марта российская национальная валюта преодолела психологически важный барьер – 65 рублей за доллар.

Рубль после почти периодаукрепления началдешеветь. На биржевых торгах 28 марта российская национальная валюта преодолела психологически важныйбарьер – 65 рублей за доллар.По мнению экспертов, поддерживающие рубль факторы исчерпали себя.Так, на мировых биржах начала дешеветь нефть.Также специалисты не исключают падения американских биржевыхрынков в ближайшее время. В последние месяцы они показывали немотивированныйрост. Во время таких обвалов игроки избавляются от рисковых активов. Например,от валюты развивающихся стран, в том числе и России.Аналитики считают точкой невозврата для рубля отметку 65,20 задоллар. По прогнозу старшего аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, если этачерта будет перейдена, можно ожидать значений на уровне 69 за доллар.Тем, кто привык держать средства в иностранной валюте илипланирует ее приобрести к отпуску заграницей, эксперт советует закупать долларысейчас. По словам Сергея Дроздова, потом за падающим рублем будет не угнаться.Как писали "Дни.ру", в конце февраля этого года Сергей Дроздов заявлял,что считает препятствием для укрепления курсарубля политику Центробанка России. Он отмечал, что еще вначале 2018 года монетарные власти дали понять, что сильный рубль им не нужен,и, задействовав бюджетное правило, взяли курс на его ослабление.