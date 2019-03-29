Рубль после почти периода
укрепления начал
дешеветь. На биржевых торгах 28 марта российская национальная валюта преодолела психологически важный
барьер – 65 рублей за доллар.
Рубль после почти периода
укрепления начал
дешеветь. На биржевых торгах 28 марта российская национальная валюта преодолела психологически важный
барьер – 65 рублей за доллар.
По мнению экспертов, поддерживающие рубль факторы исчерпали себя.
Так, на мировых биржах начала дешеветь нефть.
Также специалисты не исключают падения американских биржевых
рынков в ближайшее время. В последние месяцы они показывали немотивированный
рост. Во время таких обвалов игроки избавляются от рисковых активов. Например,
от валюты развивающихся стран, в том числе и России.
Аналитики считают точкой невозврата для рубля отметку 65,20 за
доллар. По прогнозу старшего аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, если эта
черта будет перейдена, можно ожидать значений на уровне 69 за доллар.
Тем, кто привык держать средства в иностранной валюте или
планирует ее приобрести к отпуску заграницей, эксперт советует закупать доллары
сейчас. По словам Сергея Дроздова, потом за падающим рублем будет не угнаться.
Как писали "Дни.ру", в конце февраля этого года Сергей Дроздов заявлял,
что считает препятствием для укрепления курса
рубля политику Центробанка России. Он отмечал, что еще в
начале 2018 года монетарные власти дали понять, что сильный рубль им не нужен,
и, задействовав бюджетное правило, взяли курс на его ослабление.