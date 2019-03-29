Музыкальный продюсер любит делиться с поклонниками фотографиями своих завтраков. Последний пост в микроблоге Яны Рудковской вызвал негодование у пользователей. По их мнению, звезда кичится богатством.

Музыкальный продюсер любит делиться с поклонниками фотографиями своих завтраков. Последний пост в микроблоге Яны Рудковской вызвал негодование у пользователей. По их мнению, звезда кичится богатством.На снимке запечатлен украшенный цветами стол, на котором стоит тарелка с двумя блинами, блюдо с фруктами и стакан апельсинового сока. "Доброе утро! По московским завтракам скучали или все-таки Мальдивские круче?", – обратилась Яна Рудковская к подписчикам.Роскошный завтрак не пришелся по вкусу пользователям. Многие юзеры обрушились на телеведущую с разоблачительными комментариями. "Столько суеты из-за двух блинчиков! Их же можно, не садясь, съесть", "Какие все лживые и льстивые! На это смотреть больно! Не только что есть! Если вы богатые, так и наслаждайтесь этим молча", – делились мыслями подписчики.Один пользователь заявил, что продюсер размещает подобные посты от безделья, и поинтересовался, когда она начнет показывать снимки уборной. "Как надоела эта Рудковская. Ни один артист не выкладывает столько снимков. Видимо, от безделья. Одни столы с едой. А где туалеты?", – написал комментатор.Телеведущая нередко становится объектом критики. Так, недавно разместила сделанную во время отдыха видеозапись, на которой ее наследник исполняет танец под ритмичную музыку. Пока одни поклонники принялись расхваливать способности мальчика, другие упрекнули продюсера в том, что она лишает сына детства.