В соцсетях активно обсуждают предложения, которые, по сообщениям некоторых СМИ, Роскомнадзор направил крупнейшим сотовым операторам. Речь идет о тестировании оборудования для глубокой фильтрации трафика. Оно разработано российской компанией и называется DPI. Многие пользователи связали новость с подготовкой к введению закона о защите Рунета.

В соцсетях активно обсуждают предложения, которые, по сообщениям некоторых СМИ, Роскомнадзор направил крупнейшим сотовым операторам. Речь идет о тестировании оборудования для глубокой фильтрации трафика. Оно разработано российской компанией и называется DPI. Многие пользователи связали новость с подготовкой к введению закона о защите Рунета.В прессе их уже успели назвать и "системой фильтрации контента", и "механизмом блокировки" и даже "тестом на суверенность". По сути же, просто предложения, которые, по данным некоторых источников, Роскомнадзор направил операторам сотовой связи. С просьбой протестировать новое оборудование. Под названием DPI."Хорошее дело. Более того, я не открою никаких секретов, если скажу, что большая часть операторов связи и так использует средства DPI. Использует, в основном, в маркетинговых целях. Или для того, чтобы пользователей мобильного Интернета не пускать к каким-то там торрентам и подобному трафику. Да, это используется, в том числе, и для получения информации об абонентах, для того, чтобы им потом рассылать, ну, какие-то релевантные предложения", — заявил Денис Давыдов, член правления Лиги безопасного Интернета.В самом механизме DPI ничего революционного нет. Главное, он позволяет детально исследовать, какую именно информацию передают и получают пользователи. Принцип работы, по сути, как у камер уличного наблюдения: одни изображение хоть и передают, но в плохом качестве, другие, как это и делает система глубокого анализа DPI, позволяют рассмотреть детали. Причем механизм, прежде всего, коммерческий. И направленный на удобство каждого пользователя."Мы можем уменьшать способности приложения к захвату большого объема трафика, чтобы другие не умирали без трафика. Ну, те же торрент-клиенты. Они на скачивание способны поглотить вообще все. Их можно немножко ужать и дать другим приложениям тоже работать. Мы можем понимать, какие приложения использует человек, в каких местах, почему, когда. Это используется, например, для таргетированной рекламы. Если ты владеешь всей этой информацией, ты понимаешь, кому что можно продать", — рассказал Филипп Трофимов, ведущий программы "Вести NET".Если же говорить о возможности блокировать нежелательный контент, что прежде всего и взволновало блогосферу, то подобный механизм существует и сейчас. Когда доступ к запрещенным ресурсам закрывают на основании решений регулятора."Надо понимать, что сотовые операторы, конечно же, имеют возможность блокировать и выходы на определенные ресурсы, как это сейчас делается, когда Роскомнадзор вносит в черные списки те или иные ресурсы. И в общем-то они находятся все время в зоне технического аудита тех возможностей, которые присутствуют на данный момент и требуются согласно законодательству", — прокомментировал Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily.И уж тем более абсурдно, как считают эксперты, напрямую связывать предложение о тестировании DPI c законом о суверенном Интернете. Главная задача которого сделать российский сегмент Сети максимально автономным, а главное — неуязвимым. В том числе, для кибератак извне."Закон о суверенном Интернете стал великолепной площадкой для хайпа различных политических сил и просто политиков. Когда люди не понимают, о чем они говорят, то вот это вот: "Цензура! Мы должны бросить! Сказать решительное нет, дать отпор!" и так далее, и так далее. При этом речь вообще не идет об отключении России от Всемирной сети, наоборот!", — уверен Александр Малькевич, глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.И это сегодня подтвердили в Ростелекоме."Задача закона о суверенном Интернете не в том, чтобы от кого-то отгородиться или ограничить возможности пользователей. Это вопрос надежности нашей собственной инфраструктуры при возможном воздействии извне", — рассказал Андрей Поляков, официальный представитель Ростелекома.Кстати, DPI помимо прочего, позволяет отслеживать и вирусные атаки. Распознает вредоносные файлы в передаваемых пакетах данных. Таким образом делая Рунет более безопасным и суверенным. Что вовсе не ограничивает права пользователей в России. А наоборот, делает все, чтобы эти права защитить.