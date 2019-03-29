Несмотря на то, что число таких сделок растет, в целом застройщики не особо спешат переходить на новые правила.

В настоящее время сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства жилья с эскроу-счетами превысила 102 млрд рублей, об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сбербанка Сергей Бессонов.Лидерами по объемам кредитования являются Москва (62 млрд рублей), Подмосковье (4,1 млрд рублей), Ленинградская область (3,8 млрд рублей). При этом, первое место по количеству открытых эскроу-счетов занимает Ленинградская область (206), а по числу сделок — Челябинская область (9).Топ-менеджер отметил положительную динамику по количеству заявок на получение таких кредитов. Если полгода назад было одобрено 10 кредитов, то сейчас эта цифра в девять раз больше – 91. По эксроу счетам, открытыми физическими лицами, рост за полгода произошел еще больше - в 12 раз: с 100 до 1239. Однако, эти показатели все равно достаточно низкие на фоне масштаба жилищного строительства, считает Сергей Бессонов.По его словам, сейчас на рассмотрении банка находится 207 заявок на проектное финансирование строительства жилья, из них больше половины (66%) - с использованием схемы эскроу. В банке рассчитывали на более активную подачу заявок от застройщиков в связи с предстоящими изменениями в законодательстве. По оценкам, специалистов количество заявок должно достичь 800 уже за первое полугодии, однако, пока их поступило 228.Первого июля все российские застройщики, привлекающие средства граждан, будут обязаны перейти на схему эскроу. Это значит, что деньги дольщиков будут поступать не застройщику, а перечислятся на специальный счет в банке. Средства покупателей девелопер сможет получить только тогда, когда достроит дом.Однако, некоторые застройщики смогут достроить дома по старой схеме. Для этого Минстрой РФ разработал специальные критерии. Первый критерий касается готовности проектов: она должна быть не ниже, чем на 30%, если речь идет о комплексном освоении территории, то этот показатель может быть в два раза ниже – 15%. Второй критерий связан с продажами: число заключенных договоров должно быть не меньше 10%