Известный по всему миру судмедэксперт Ричард Шеперд расследовал гибель британской принцессы Дианы. Врач рассказал от чего умерла августейшая особа.

Известный по всему миру судмедэксперт Ричард Шеперд расследовалгибель британской принцессы Дианы. Врач рассказал от чего умерла августейшаяособа.По словам Шеперда, Диана получила лишь несколько переломов инебольшую травму груди. К моменту прибытия медиков на место аварии пона была в сознании и разговаривала.Судмедэксперт добавил, что доктора не узнали в пострадавшей женщине членабританской королевской семьи.Работники "скорой" сочли ее состояние стабильным. Врачирешили переключить свое внимание на охранника, который сидел на переднемсидении, поэтому пострадал куда сильнее.Меж тем, у экс-невестки британской королевы был небольшойразрыв в вене одного из легких. Первая время опасная травма не давала о себезнать."Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко вцентральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такоесильное, как в артериях. Кровь вытекает из них гораздо медленнее, настолькомедленно, что обнаружить проблему сложно, а устранить ее еще сложнее", – рассказалсудмедэксперт.Когда Диану поместили в карету скорой помощи она потеряласознание. Разрыв в вене заметили только в больнице. Доктора пытались зашитьего, однако их старания оказались тщетными, было слишком поздно.После Ричард Шеперд опроверг слухи о том, что намомент аварии была якобы в положении. Он отметил, что вскрытие ничего необнаружило. Об этом сообщаетНапомним, экс-невестка королевы Великобритании погибла 31 августа 1997 года вПариже. Вместе с возлюбленным Доди Аль-Файедом и водителем Анри Полем онапопала в автокатастрофу. Аль-Файед и Поль погибли на месте происшествия, скончаласьчерез два часа в больнице.