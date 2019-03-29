Экскурсии, организованные полицейскими и представителями Советов ветеранов, состоялись в Петушках, Собинке и Киржаче.

Сотрудники полиции Владимирской области во взаимодействии с общественниками и представителями Советов ветеранов регулярно проводят мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На днях сразу в нескольких районах области были организованы экскурсии в музеи полиции.В Петушках экскурсию для ребят провел директор музея, ветеран МВД майор милиции в отставке Сергей Гусаров, который сопроводил экскурсию увлекательными рассказами об истории создания и развития милиции, о сотрудниках милиции - героях Великой Отечественной войны, почетных ветеранах, самоотверженности и подвигах сотрудников в мирное время. Каждый смог поближе прикоснуться к истории: рассмотреть экспонаты, подержать их в руках. Ребята с любопытством рассматривали каждый экспонат музея, задавали немало вопросов, тут же получая исчерпывающие ответы.Дополнил экскурсию член общественного совета, ветеран ОВД майор милиции в отставке Александр Мольков, рассказавший ребятам о задержании преступника во время службы в уголовном розыске.В завершение экскурсии инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Оксана Палихова провела с ребятами беседы по профилактике детского травматизма, повторила с ними правила поведения дома и на улице.В Киржаче была организована экскурсия для учеников школы №6. Председатель совета ветеранов рассказала ребятам об истории становления разных служб милиции и их сегодняшних продолжателях.Музей при ОМВД посетили воспитанники детского дома города Собинка. Экскурсию для ребят провел председатель Совета ветеранов при ОМВД России по Собинскому району Василий Курганов. В мероприятии приняли участие начальники подразделений ОРЛС и ПДН, которые рассказали ребятам о порядке поступления в ведомственные вузы и напомнили о ключевых правилах личной безопасности.