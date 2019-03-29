Соединенные Штаты осудили Николаса Мадуро за использование иностранных военных. По мнению США, венесуэльскому лидеру они нужны для того, чтобы удержаться у власти, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Соединенные Штаты осудили Николаса Мадуро за использование иностранных военных. По мнению США, венесуэльскому лидеру они нужны для того, чтобы удержаться у власти, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Также он призвал венесуэльских военных выполнять свои обязанности и защищать граждан Боливарианской Республики, пишет агентство "Интерфакс". В заключении Болтон предостерег другие страны размещать подразделения своих вооруженных сил не только в Венесуэле, но и во всем западном полушарии. Штаты расценивают это как прямую угрозу безопасности миру в регионе, добавил помощник Трампа.Заявление Болтона уже прокомментировали в российской Госдуме. Заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа назвал слова помощника провокацией и угрозой безопасности. Штаты понимают, что очередная "цветная революция" не получилась, и начинают обострять обстановку, добавил парламентарий.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что между Москвой и Каракасом заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Согласно этому документу, российские военные имеют полное право находиться на территории Венесуэлы.