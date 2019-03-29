Геологическая ситуация в районе Керченского пролива довольно непростая. Некоторые эксперты всерьез опасаются, что Крымский мост может разрушить землетрясение или другие природные катаклизмы. Власти уже забили тревогу: по их словам, они наблюдают смещение опор переправы.
Геологическая ситуация в районе Керченского пролива довольно непростая. Некоторые эксперты всерьез опасаются, что Крымский мост может разрушить землетрясение или другие природные катаклизмы. Власти уже забили тревогу: по их словам, они наблюдают смещение опор переправы.
О возможных смещениях опор еще в прошлом году предупреждал
российский ученый Юрий Медовар. По его словам, это может произойти в случае,
если по Крымскому мосту проедут многотонные поезда.
Впрочем, некоторые фиксируют неполадки уже сейчас. "Что
касается смещений, да, мы наблюдаем эту динамику", – заявил в украинскому изданию "Обозреватель" первый замминистра по вопросам
временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.
Он предположил, что это было просчитано инженерами и
является особенностью конструкции Крымского моста. Вместе с тем чиновник
отметил, что все проектировщики говорят, что переправу необходимо строить на
скальной основе, что исключит колебания.
По его словам, неустойчивые грунты влияют на смещение опор
. Вносят свою лепту и ветры с ледоходами, отметил Куркчи.
"Азовское море замерзает быстрее, так как оно менее соленое, чем Черное
море, и промерзает оно глубже, и это так же будет сказываться на опорах",
– сказал заместитель министра.
В том же интервью он заявил, что переправа нарушит
экосистему Азовского моря. Якобы Крымский мост фактически стал дамбой,
нарушившей переток воды в Черное море. По мнению Куркчи, это может привести к
уменьшению глубины дна и, как следствие, к проблемам с судоходством.
Автомобильная часть была открыта в мае
прошлого года. Совсем скоро по переправе проедут первые поезда: открытие
железнодорожной части запланировано на конец 2019 года. Охранять переправу
призвана специальная морская бригада, сообщает .