Геологическая ситуация в районе Керченского пролива довольно непростая. Некоторые эксперты всерьез опасаются, что Крымский мост может разрушить землетрясение или другие природные катаклизмы. Власти уже забили тревогу: по их словам, они наблюдают смещение опор переправы.

Геологическая ситуация в районе Керченского пролива довольно непростая. Некоторые эксперты всерьез опасаются, что Крымский мост может разрушить землетрясение или другие природные катаклизмы. Власти уже забили тревогу: по их словам, они наблюдают смещение опор переправы.О возможных смещениях опор еще в прошлом году предупреждалроссийский ученый Юрий Медовар. По его словам, это может произойти в случае,если по Крымскому мосту проедут многотонные поезда.Впрочем, некоторые фиксируют неполадки уже сейчас. "Чтокасается смещений, да, мы наблюдаем эту динамику", – заявил в украинскому изданию "Обозреватель" первый замминистра по вопросамвременно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.Он предположил, что это было просчитано инженерами иявляется особенностью конструкции Крымского моста. Вместе с тем чиновникотметил, что все проектировщики говорят, что переправу необходимо строить наскальной основе, что исключит колебания.По его словам, неустойчивые грунты влияют на смещение опор. Вносят свою лепту и ветры с ледоходами, отметил Куркчи."Азовское море замерзает быстрее, так как оно менее соленое, чем Черноеморе, и промерзает оно глубже, и это так же будет сказываться на опорах",– сказал заместитель министра.В том же интервью он заявил, что переправа нарушитэкосистему Азовского моря. Якобы Крымский мост фактически стал дамбой,нарушившей переток воды в Черное море. По мнению Куркчи, это может привести куменьшению глубины дна и, как следствие, к проблемам с судоходством.Автомобильная часть была открыта в маепрошлого года. Совсем скоро по переправе проедут первые поезда: открытиежелезнодорожной части запланировано на конец 2019 года. Охранять переправупризвана специальная морская бригада, сообщает .