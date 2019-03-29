Певица Наташа Королева и ее муж, стриптизер Сергей Глушко являются одной из самых ярких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги продемонстрировали это в очередной раз прямо на камеру.

Певица Наташа Королева и ее муж, стриптизер Сергей Глушко являются одной из самых ярких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги продемонстрировали это в очередной раз прямо на камеру.Наташа Королева и Сергей Глушко стали очередными звездными гостями радистанции "Русское радио", придя в эфир к известной ведущей Алле Довлатовой. Изюминкой программы являются зажигательные танцы Аллы с гостями. Эта традиция коснулась и Королевой с Глушко. Троица устроила настоящую вакханалию под хит Наташи "Зять".Короткое видео бурных танцев Сергей Глушко выложил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Весело "поэфирили" с очаровательной Аллой Довлатовой на "Русском радио"😊✌", – написал супруг Наташи Королевой. Многочисленные поклонники пришли в восторг. Подписчики пришли к выводу, что лучше всех танцевал именно Сергей Глушко.Ранее стриптизер опубликовал фотографию, на которой снят абсолютно голым. "Уже тепло, но..... пока через стекло....)😊😃" – подписал пикантный кадр муж певицы. Подписчики захлебнулись эмоциями и словами. Отметим, что в начале марта Сергею Глушко исполнилось 49 лет, но в этот факт решительно невозможно поверить! Стриптизер тщательно следит за собой: регулярно посещает тренажерный зал и правильно питается. Впрочем, с учетом его профессии это логично.Вообще, чреслами крутил далеко не всегда. Он окончил Военно-космическую академию имени Можайского, дослужился до старшего лейтенанта, потом торговал, работал зазывалой в частном магазине и администратором в салоне Сергея Зверева. Затем случайно попал в модельный бизнес. А в 1997 году стал работать стриптизером в гей-клубе. Через пять лет , взявшего звучный псевдоним Тарзан, стали приглашать на выступления известные артисты. В 2003 году артист женился на Наташе Королевой, подарившей ему сына Архипа.