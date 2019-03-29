Теледива отправилась в теплые страны. Последние дни марта
Ксения Собчак проводит в Катаре.
Теледива отправилась в теплые страны. Последние дни марта
Ксения Собчак проводит в Катаре.
В арабской стране теледива отдыхает не одна. Вместе с
Ксенией Собчак на золотых песках греются ее подруги: модельер Ульяна Сергеенко и фотомодель
Наталья Водянова. Скорее всего, девушки сбежали от холодной московской погоды.
В личном Instagram теледива опубликовала снимок, на котором
позирует на фоне живописного водоема. Собчак запечатлена в длинном платье с
красно-белым принтом, ее голову покрывает белая чалма. Большие солнечные очки
защищают глаза Ксении.
Судя по всему, Собчак учла строгие порядки мусульманской
страны, в которой гостит. Ее наряд более чем скромный. "Отмокаю", – коротко подписала
снимок знаменитость.
Интернет-обыватели по-разному отреагировали на облик . Многие отмечали, что теледива слишком молода для ношения чалмы.
"Челма не идет как корове седло либо у Ксении чисто русская
внешность либо челма дешевая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Почему то
бабушку напоминает 🤔", "Шапка мамина из 90-х? =))", "Ксения,
что то вы дошли. Худющая стали", "В
очках и чалме ты хорошо выглядишь👍🏻", "Антисекс
какой-то в этой чалме", "Красотка! Умничка😘", "Безупречный
вкус😍🔥👏🏼", "Самая
красивая, умная, оригинальная) обожаю Ваши посты. Когда Вы своим неординарным
умом, разрываете всех в клочья", -
писали интернет-обыватели.