Теледива отправилась в теплые страны. Последние дни марта Ксения Собчак проводит в Катаре.

Теледива отправилась в теплые страны. Последние дни мартаКсения Собчак проводит в Катаре.В арабской стране теледива отдыхает не одна. Вместе сКсенией Собчак на золотых песках греются ее подруги: модельер Ульяна Сергеенко и фотомодельНаталья Водянова. Скорее всего, девушки сбежали от холодной московской погоды.В личном Instagram теледива опубликовала снимок, на которомпозирует на фоне живописного водоема. Собчак запечатлена в длинном платье скрасно-белым принтом, ее голову покрывает белая чалма. Большие солнечные очкизащищают глаза Ксении.Судя по всему, Собчак учла строгие порядки мусульманскойстраны, в которой гостит. Ее наряд более чем скромный. "Отмокаю", – коротко подписаласнимок знаменитость.Интернет-обыватели по-разному отреагировали на облик . Многие отмечали, что теледива слишком молода для ношения чалмы."Челма не идет как корове седло либо у Ксении чисто русскаявнешность либо челма дешевая (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Почему тобабушку напоминает 🤔", "Шапка мамина из 90-х? =))", "Ксения,что то вы дошли. Худющая стали", "Вочках и чалме ты хорошо выглядишь👍🏻", "Антисекскакой-то в этой чалме", "Красотка! Умничка😘", "Безупречныйвкус😍🔥👏🏼", "Самаякрасивая, умная, оригинальная) обожаю Ваши посты. Когда Вы своим неординарнымумом, разрываете всех в клочья", -писали интернет-обыватели.