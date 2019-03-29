Состояние косаток и белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края, не вызывает опасения у ученых, состояние животных оценивается как удовлетворительное.

Состояние косаток и белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края, не вызывает опасения у ученых, состояние животных оценивается как удовлетворительное.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в министерстве природных ресурсов и экологии России.Отмечается, что по итогам ветеринарного осмотра подавляющее число животных находится в удовлетворительном состоянии и их здоровью ничего не угрожает. Исключение составляют две белухи, у одной из которых обнаружены следы обморожения кожных покровов на спине, у другой — рана на заднем краю левого плавника. Для них составлены индивидуальные программы лечения.Как заявил заместитель директора по научной работе всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков, распространяющиеся в Интернете снимки косатки с комментариями об ухудшении состоянии млекопитающего, не соответствуют действительности.Он подчеркнул, что "экспертное" мнение ряда общественных деятелей, сделанных на основании фотографии – к сведению принимать не стоит.Тем временем, как рассказал ТАСС исполнительный директор Whale sanctuary project Чарльз Виник, специалисты организации, в которой участвует известный океанолог Жан-Мишель Кусто, получили приглашение от Минприроды России и надеются прилететь в РФ на следующей неделе, чтобы принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье.По словам Виника, цель поездки состоит в том, чтобы предложить российским ученым, исследователям и государственным чиновникам опыт по спасению, реабилитации и выпуску диких китообразных в открытый океан. Предполагается, что в составе делегации будут восемь человек, в том числе Кусто и сам Виник.Ранее члены Whale sanctuary project участвовали в создании коллективного письма, под которым в общей сложности подписались 30 ученых. В послании говорилось о недопустимости содержания 87 белух и 10 косаток из бухты на Дальнем Востоке в неволе.После этого 22 февраля 2019 года президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями решить судьбу животных. За исполнением поручения следит контрольное управление администрации президента РФ.