При обследовании раздевалки для тренеров в шкафчике, которым пользовался задержанный, обнаружено 6 флаконов с веществами и упаковка с таблетками...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ в значительном размере.Полицейские получили информацию о 29-летнем приезжем, который может быть причастен к распространению запрещённых средств и веществ. Как выяснилось, злоумышленник работал в одном из фитнес-клубов столицы менеджером тренажерного зала.В ходе реализации оперативных материалов, полицейские задержали его на рабочем месте при сбыте 200 таблеток с надписью Oxandrolone. Исследованием установлено, что в их состав входит сильнодействующее вещество – оксандролон, массой более 2,5 граммов.При обследовании раздевалки для тренеров в шкафчике, которым пользовался задержанный, обнаружено 6 флаконов с веществами и упаковка с таблетками. Изъятое направлено на экспертизу.Далее при обследовании квартиры обнаружены 9 флаконов с жидкостью и упаковка с таблетками, а также на подоконнике были изъято вещество растительного происхождения. Со слов задержанного, изъятое с подоконника является наркотическим средством – марихуаной, которую он иногда употребляет. Все изъятое также отправлено на экспертизу.Как предполагает следствие, мужчина распространял анаболические стероиды среди своих клиентов.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве