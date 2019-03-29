США лишит Турцию истребителей F-35. Причина – покупка этой страной российских комплексов С-400. Документ, который представила группа американских сенаторов, получил название Акт о защите неба НАТО. Согласно законопроекту, Анкара не сможет получить боевые самолеты, если не откажется от сделки с Россией по С-400.

США лишит Турцию истребителей F-35. Причина – покупка этой страной российских комплексов С-400. Документ, который представила группа американских сенаторов, получил название "Акт о защите неба НАТО". Согласно законопроекту, Анкара не сможет получить боевые самолеты, если не откажется от сделки с Россией по С-400.Соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 миллиарда Анкара и Москва заключили в декабре 2017 года. Спустя год стало известно, что Вашингтон предложил Турции купить свои комплексы Patriot за $3,5 миллиарда, сообщает телеканал "Россия 24".