Война между США и Россией уже идет, но пока не пушками, танками и самолетами, а в киберпространстве, заявил в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым член Совета Федерации РФ Алексей Кондратьев.

"Война между США и Россией уже идет, но пока не пушками, танками и самолетами, а в киберпространстве", — заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" член Совета Федерации РФ Алексей Кондратьев.В свою национальную стратегию кибербезопасности США внесли новые поправки, согласно которым Россия – враг в киберпространстве. И впервые за 15 лет Штаты разрешили проведение киберопераций против России. Голословные, бездоказательные заявления, что мы вмешивались в американские выборы, тому пример.Америка прогрессирует от мировой полицейщины до мирового хамства. Дональд Трамп заявил, что Россия должна убираться из Венесуэлы. Помпео обвиняет нас в операциях влияния против США и Запада, которые вышли за рамки внешней и военной агрессии. Балканы, Украина и Латинская Америка, сотрудничество Москвы и Пекина – США везде найдут повод раскачать свои военные бюджеты.В 2020 году Пентагон собирается потратить на научные разработки для армии сумму рекордную за последние 70 лет. В ближайшие дни Вашингтон обещает огласить новую серию действий, чтобы дать отпор России в Крыму и в Азовском море.Американцы умудрились нас обвинить в том, что мы им выбрали не только Трампа, но и всех предыдущих президентов. США позволяет себе риторику войны, риторику Карибского кризиса.Мир сегодня стал очень хрупким. США подталкивают его к войне и раздору, борясь за интересы своего бизнеса. Россия понимает, какова цена всего этого процесса. На кону жизнь и будущее нашего государства. У нас нет никаких иллюзий, Америка пытается любым способом навязать нам свою волю и откинуть назад."Мы должны противостоять этому вызову. И уже сейчас государство принимает серьезные шаги по защите суверенитета, в том числе и в информационном пространстве", — заключил Кондратьев.