Норвежский наставник английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер, который накануне подписал полноценный контракт с манкунианцами, вошел в тройку самых высокооплачиваемых тренеров премьер-лиги, уступая только Хосепу Гвардиоле и Маурисио Почеттино.

Норвежский наставник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, который накануне подписал полноценный контракт с манкунианцами, вошел в тройку самых высокооплачиваемых тренеров премьер-лиги, уступая только Хосепу Гвардиоле и Маурисио Почеттино.Британская The Sun выяснила зарплату норвежского специалиста, которая выросла с момента его прихода в "МЮ" в качестве исполняющего обязанности главного тренера с 1,75 млн евро до 8,75. Это третий показатель среди элитных клубов чемпионата Англии.Больше Сульшера получают только испанец Гвардиола в "Манчестер Сити" (17,5 млн евро) и аргентинец Почеттино в "Тоттенхэм Хотспур" (10 млн). Стоит напомнить, что в шестерку самых "дорогих" тренеров премьер лиги входят также немец Юрген Клопп ("Ливерпуль", 8,2 млн евро), испанец Унаи Эмери ("Арсенал", 7,0 млн евро) и итальянец Маурицио Сарри ("Челси", 6,0 млн евро).