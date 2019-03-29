Жена футболиста отпраздновала день рождения.
Анастасия Костенко похвасталась подарком, который преподнес ей на праздник
Дмитрий Тарасов.
Жена футболиста отпраздновала день рождения.
Анастасия Костенко похвасталась подарком, который преподнес ей на праздник
Дмитрий Тарасов.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором
находится в комнате, полной роскошных букетов цветов, стоящих в ведрах. "Ну что
за мужчина, а? Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Для меня ты самый лучший",
– подписала фото Анастасия Костенко.
Судя по кадру, Тарасов
ради жен скупил весь цветочный магазин. Странным кажется помещение, в котором
находится модель. Там нет ни окон, ни мебели. Оно чем-то напоминает склад или
подвал.
Пользователи соцсети были
растроганы заботой и вниманием футболиста к супруге. Они оставили Анастасии
Костенко массу поздравлений и пожеланий счастливой семейной жизни.
Отметим, что Тарасов и
Костенко любят проводить романтические вечера в ресторане. Так, ранее в марте футболист
и супругой оставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в кафе.
Дмитрий Тарасов и устроили себе приятный ужин, полакомившись
устрицами.
Напомним, что у Дмитрия Тарасова есть девятилетняя дочка Ангелина от отношений с Оксаной
Пономаренко. В браке с у футболиста родился второй ребенок,
малышку супруги назвали Миланой. Кроме того, перед Костенко футболист был женат
на Ольге Бузовой.