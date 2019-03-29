Жена футболиста отпраздновала день рождения. Анастасия Костенко похвасталась подарком, который преподнес ей Дмитрий Тарасов.

Жена футболиста отпраздновала день рождения.Анастасия Костенко похвасталась подарком, который преподнес ей Дмитрий Тарасов.На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на которомзапечатлена в комнате, полной роскошных букетов, стоящих в ведрах. "Ну чтоза мужчина, а? Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Для меня ты самый лучший",– подписала фото Анастасия Костенко.Судя по кадру, Тарасовради жены скупил весь цветочный магазин. Странным кажется помещение, в которомнаходится модель. Там нет ни окон, ни мебели. Оно чем-то напоминает склад илиподвал.Пользователи соцсети былирастроганы заботой и вниманием футболиста к супруге. Они оставили АнастасииКостенко массу поздравлений и пожеланий счастливой семейной жизни.Отметим, что Тарасов иКостенко любят проводить романтические вечера в ресторане. Так, в марте футболистс супругой оставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в кафе.Дмитрий Тарасов и устроили себе приятный ужин, полакомившисьустрицами.Напомним, что у Дмитрия Тарасова есть девятилетняя дочь Ангелина от отношений с ОксанойПономаренко. В браке с у футболиста родился второй ребенок,малышку супруги назвали Миланой. Кроме того, перед Костенко футболист был женатна Ольге Бузовой.