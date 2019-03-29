С будущего сезона прекращает свое существование командный Кубок Хопмана, выставочный турнир в австралийском Перте, в котором традиционно принимали участие восемь сильнейших команд мира согласно совместному рейтингу мужчин и женщин в профессиональном теннисе.

С будущего сезона прекращает свое существование командный Кубок Хопмана, выставочный турнир в австралийском Перте, в котором традиционно принимали участие восемь сильнейших команд мира согласно совместному рейтингу мужчин и женщин в профессиональном теннисе.Это соревнование, в котором национальные команды были представлены одним мужчиной-теннисистом и одной представительницей слабого пола, не был официальным чемпионатом под эгидой Международной федерации тенниса, однако в качестве предваряющего состязания для сильнейших игроков мира перед турниром "Большого шлема" в Мельбурне – Australian Open, — было весьма популярно.За 31 год проведения Кубка Хопмана его выигрывали представители 14 стран, включая несуществующие уже Югославию и Чехословакию. Чаще всех в турнире побеждали американцы – 6 раз, по 4 победы на счету сборных Испании и Швейцарии. Последние два года состязания выигрывали как раз швейцарцы – Роджер Федерер и Белинда Бенчич.Из знаменитых теннисистов всех лет кроме Федерера в Кубке Хопмана побеждали Аранта Санчес (Испания), Штеффи Граф, Михажль Штих, Борис Беккер (Германия), Моника Селеш (Югославия-США), Яна Новотна, Петр Корда, Петра Квитова (Чехия), Горан Иванишевич (Хорватия), Серена Уильямс, Линдсей Дэвенпорт (США). Один раз в турнире победили россияне Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов, а также играющая за Австралию наша соотечественница Дарья Гаврилова.Теперь Кубок Хопмана прекращает свое существование и его заменит командное соревнование Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает австралийское издание The West Australian. Новый турнир, формат которого пока не определен, также будет проходить в Перте в одну из первых недель нового сезона.