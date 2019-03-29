Бывший сотрудник правоохранительных органов Вячеслав Кобец подал иск против канала ТНТ. Поводом стал откровенный эпизод в сериале Мертвое озеро.

Бывший сотрудник правоохранительных органов Вячеслав Кобец подал иск против канала ТНТ. Поводом стал откровенный эпизод в сериале "Мертвое озеро".Житель Санкт-Петербурга рассказал, что его оскорбила сцена, в которой полицейский и его возлюбленная занимаются сексом с применением табельного пистолета. Мужчина заявил, этот эпизод "порочит российскую полицию", и добавил, что просмотр серии "Мертвого озера" принес ему "нравственные страдания".Вячеслав Кобец потребовал, чтобы телеканал ТНТ принес извинения и выплатил ему компенсацию в размере 50 тысяч рублей. "Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД", – приводит его слова со ссылкой на РИА Новости.Позднее продюсер сериала Данила Шарипов ответил на обвинения мужчины. По его словам, члены съемочной группы были удивлены, когда узнали, что эта сцена вызвала такую реакцию у зрителя. Продюсер отметил, что "Мертвое озеро" относится к таким жанрам, как "северный нуар и триллер", и предусматривает наличие жестких, откровенных эпизодов.После заявления создатели проекта добавили к каждой серии письменный отказ от ответственности – дисклеймер. Они указали, что в произведении содержатся сцены, которые не следует смотреть особенно чувствительным зрителям, передает .