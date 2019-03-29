Очередной матч завершился в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Клуб Коламбус Блю Джакетс принимал на своем льду канадский Монреаль Канадиенс и добился значительного игрового перевеса. На две шайбы гостей синие жакеты ответили шестью точными бросками – 6:2.

Очередной матч завершился в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Клуб "Коламбус Блю Джакетс" принимал на своем льду канадский "Монреаль Канадиенс" и добился значительного игрового перевеса. На две шайбы гостей "синие жакеты" ответили шестью точными бросками – 6:2.При этом матч поначалу складывался для хозяев неважно: Кулак и Петри дважды выводили "Монреаль" вперед 1:0 и 2:1. Но если голы Савара и Бьоркстранна позволили "жакетам" отыграться, то третья шайба в исполнении россиянина Артемия Панарина стала для команды победной. После этого еще три гола забили Нэш, тот же Бьоркстранн и Дубински.