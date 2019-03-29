Обстоятельства гибели группы Дятлова воспроизвели во время
эксперимента, поставленного работниками прокуратуры. Путь погибших туристов
повторили добровольцы, за которыми наблюдали опытные эксперты.
Обстоятельства гибели группы Дятлова воспроизвели во время
эксперимента, поставленного работниками прокуратуры. Путь погибших туристов
повторили добровольцы, за которыми наблюдали опытные эксперты.
Гибель работники прокуратуры изначально
планировали воспроизвести на самом печально известном перевале. 9 добровольцев
должны были пройти маршрут, который преодолели перед смертью туристы во главе с
Игорем Дятловым в начале февраля 1959 года.
Однако перевал Дятлова сочли чересчур опасным местом, следственные
действия было решено перенести на гору Белую под Нижним Тагилом. Здесь, в
случае непредвиденных обстоятельств, можно было получить медицинскую помощь -
тогда как на перевал Дятлова врачи могли и не успеть.
Роль участников группы Дятлова в эксперименте исполнили
студенты спортивных школ и журналисты . Они на
себе испытали, что могли чувствовать туристы.
"Цель эксперимента – проверить участников с точки
зрения физиологии. Что значит подняться на полтора километра в гору, или каково
находиться вдевятером в четырехметровой палатке", – пояснил представитель
прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.
По словам прокурорского работника, были подобраны люди, примерно
соответствующие о параметрам девяти туристам. У всех участников хорошая
физическая подготовка, средний возраст от 23 до 30 лет.
Как рассказала позже одна их участниц эксперимента, повторившего путь , пришлось
подниматься на полтора километра по крутому склону. Девушка ничего сложного в
этом не видела.
"Я тогда подумала, что для меня это ерунда. Я уже 11
лет катаюсь на сноуборде и ходить вверх по склону мне не впервой. На деле
оказалось иначе. Шли по неподготовленной трассе. Ноги проваливались глубоко в
снег. Началась одышка, участилось сердцебиение, я вся вспотела", – сказала
студентка.
Девушка призналась, что в какой-то момент хотела сдаться – остановило
только нежелание показаться слабой. "Реально тяжело. Ноги провались в снег
выше колена. Ты скользишь по склону. Падаешь. И это с условием того, что мы
были в теплой одежде, спортивной обуви. А дятловцы спускались кто в носках, кто
босой! И полураздетые! Страшно представить, каково было им!", – описала
поход его участница.
За экспериментом по делу о гибели наблюдали
эксперты. Данные, полученные на горе белой, сейчас обрабатываются. Выводы о
возможных причинах трагедии группы Дятлова будут озвучен позже.