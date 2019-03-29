Обстоятельства гибели группы Дятлова воспроизвели во время эксперимента, поставленного работниками прокуратуры. Путь погибших туристов повторили добровольцы, за которыми наблюдали опытные эксперты.

Обстоятельства гибели группы Дятлова воспроизвели во времяэксперимента, поставленного работниками прокуратуры. Путь погибших туристовповторили добровольцы, за которыми наблюдали опытные эксперты.Гибель работники прокуратуры изначальнопланировали воспроизвести на самом печально известном перевале. 9 добровольцевдолжны были пройти маршрут, который преодолели перед смертью туристы во главе сИгорем Дятловым в начале февраля 1959 года.Однако перевал Дятлова сочли чересчур опасным местом, следственныедействия было решено перенести на гору Белую под Нижним Тагилом. Здесь, вслучае непредвиденных обстоятельств, можно было получить медицинскую помощь -тогда как на перевал Дятлова врачи могли и не успеть.Роль участников группы Дятлова в эксперименте исполнилистуденты спортивных школ и журналисты . Они насебе испытали, что могли чувствовать туристы."Цель эксперимента – проверить участников с точкизрения физиологии. Что значит подняться на полтора километра в гору, или каковонаходиться вдевятером в четырехметровой палатке", – пояснил представительпрокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.По словам прокурорского работника, были подобраны люди, примерносоответствующие о параметрам девяти туристам. У всех участников хорошаяфизическая подготовка, средний возраст от 23 до 30 лет.Как рассказала позже одна их участниц эксперимента, повторившего путь , пришлосьподниматься на полтора километра по крутому склону. Девушка ничего сложного вэтом не видела."Я тогда подумала, что для меня это ерунда. Я уже 11лет катаюсь на сноуборде и ходить вверх по склону мне не впервой. На делеоказалось иначе. Шли по неподготовленной трассе. Ноги проваливались глубоко вснег. Началась одышка, участилось сердцебиение, я вся вспотела", – сказаластудентка.Девушка призналась, что в какой-то момент хотела сдаться – остановилотолько нежелание показаться слабой. "Реально тяжело. Ноги провались в снегвыше колена. Ты скользишь по склону. Падаешь. И это с условием того, что мыбыли в теплой одежде, спортивной обуви. А дятловцы спускались кто в носках, ктобосой! И полураздетые! Страшно представить, каково было им!", – описалапоход его участница.За экспериментом по делу о гибели наблюдалиэксперты. Данные, полученные на горе белой, сейчас обрабатываются. Выводы овозможных причинах трагедии группы Дятлова будут озвучен позже.