Президент США Дональд Трампа пообещал перекрыть границу с Мексикой уже на следующей неделе, если мексиканские власти не остановят поток мигрантов.

Президент США Дональд Трампа пообещал перекрыть границу с Мексикой уже на следующей неделе, если мексиканские власти не остановят поток мигрантов.На своей страничке в Twitter он обвинил демократов в одобрении "самого слабого иммиграционного законодательства в мире", а Мексику в том, что там наживаются на США, намного завышая расходы на обеспечение безопасности границы."Они просто берут наши деньги и "разговаривают". Кроме того, мы теряем на них столько денег, особенно, если прибавить наркоторговлю и прочее, что закрытие границы будет хорошим делом!" — подчеркнул американский лидер.В феврале 2019 года Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить 8 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Когда в Конгресс попытались отменить это решение, президент США впервые воспользовался правом вето.