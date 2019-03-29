Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду, получивший повреждение ноги в матче Евро-2020 против сборной Сербии, прошел два подряд медицинских обследования и, по словам врачей, может пропустить из-за лечения травмы от 15 до 25 дней.

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, получивший повреждение ноги в матче Евро-2020 против сборной Сербии, прошел два подряд медицинских обследования и, по словам врачей, может пропустить из-за лечения травмы от 15 до 25 дней.После того, как 34-летний Криш вернулся из сборной в "Юве", он получил разрешение от руководства чемпионов Италии на прохождение консультации врачей в Барселоне по поводу своей травмы. Как напоминает Football Italia, предварительно Роналду была диагностирована незначительное повреждение мышц-сгибателей правого бедра.Однако и медики в столице Каталонии, и затем их коллеги в Турине, которые проводили повторное обследование, сообщили, что лечение, скорее всего, затянется как минимум на две недели. Таким образом португалец точно не сыграет за "Старую синьору" в Серии "А" против "Эмполи" и "Кальяри". Вопрос участия Криштиану Роналду в матче с "Миланом" и во встрече с голландским "Аяксом" в Лиге чемпионов остается под вопросом.