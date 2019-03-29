Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Американские власти актера поддерживать отказались, а на Украине то и дело публикуют на него компромат. На днях в прессе появились сообщения о том, что шоумен владеет 15-комнатной виллой в Италии. Команда слуги народа отреагировала резко.
Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Американские власти актера поддерживать отказались, а на Украине то и дело публикуют на него компромат. На днях в прессе появились сообщения о том, что шоумен владеет 15-комнатной виллой в Италии. Команда "слуги народа" отреагировала резко.
Опровержение появилось на странице "Команда
Зеленского" в Facebook. Сторонники самого неформального кандидата в
президенты отметили, что по закону комик был не обязан декларировать виллу в
Италии. Сообщения о недвижимости в Европе команда "слуги народа"
назвала попыткой его дискредитировать.
В "Команде Зеленского" отметили, что указывать в
декларациях наличие имущества должны те, кто занимает ответственные должности.
Не соответствует действительности и информация о якобы 15 комнатах. Как пишет
, стоимость виллы может составлять около 3,8 миллиона евро.
Подобные сообщения сторонники Зеленского назвали фейком.
"Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных"
заголовков", – отметили члены команды "зе президента".
Несмотря на информационную атаку на , его рейтинг
среди простых украинцев остается стабильно высоким. По данным социологической
группы "Рейтинг", юмориста поддерживают 26,6% тех, кто придет на
выборы.
На втором месте – президент Петр Порошенко и бывший
премьер-министр Юлия Тимошенко. От Зеленского их отставание составляет 9%,
пишет . Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта.
Не поколебал рейтинг и отчет Национального
антикоррупционного агентства, которое обнаружило у "слуги народа"
нарушения в финансовых отчетах. Речь идет о непогашенном долге и финансовых
поступлениях от лица, которое не имело право этого делать.