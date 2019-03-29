Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Американские власти актера поддерживать отказались, а на Украине то и дело публикуют на него компромат. На днях в прессе появились сообщения о том, что шоумен владеет 15-комнатной виллой в Италии. Команда слуги народа отреагировала резко.

Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Американские власти актера поддерживать отказались, а на Украине то и дело публикуют на него компромат. На днях в прессе появились сообщения о том, что шоумен владеет 15-комнатной виллой в Италии. Команда "слуги народа" отреагировала резко.Опровержение появилось на странице "КомандаЗеленского" в Facebook. Сторонники самого неформального кандидата впрезиденты отметили, что по закону комик был не обязан декларировать виллу вИталии. Сообщения о недвижимости в Европе команда "слуги народа"назвала попыткой его дискредитировать.В "Команде Зеленского" отметили, что указывать вдекларациях наличие имущества должны те, кто занимает ответственные должности.Не соответствует действительности и информация о якобы 15 комнатах. Как пишет, стоимость виллы может составлять около 3,8 миллиона евро.Подобные сообщения сторонники Зеленского назвали фейком."Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных"заголовков", – отметили члены команды "зе президента".Несмотря на информационную атаку на , его рейтингсреди простых украинцев остается стабильно высоким. По данным социологическойгруппы "Рейтинг", юмориста поддерживают 26,6% тех, кто придет навыборы.На втором месте – президент Петр Порошенко и бывшийпремьер-министр Юлия Тимошенко. От Зеленского их отставание составляет 9%,пишет . Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта.Не поколебал рейтинг и отчет Национальногоантикоррупционного агентства, которое обнаружило у "слуги народа"нарушения в финансовых отчетах. Речь идет о непогашенном долге и финансовыхпоступлениях от лица, которое не имело право этого делать.