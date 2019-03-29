Ивану Урганту рассказали, как надо доить козу. Гостем шоу на Первом канале стала актриса Екатерина Шпица, обладающая большим опытом обращения с животными.

Ивану Урганту рассказали, как надо доить козу. Гостем шоу наПервом канале стала актриса Екатерина Шпица, обладающая большим опытомобращения с животными.С подробностями нелегкой жизни в деревнепознакомила звезда сериала "Реальные пацаны". Екатерина Шпицарассказала в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, что детствопровела на Украине. Там ей приходилось доить козу.Как выяснилось, врачи посоветовали будущей актрисе питькозье молоко. По словам Екатерины, коза была у соседки – пожилой женщины,которой требовалась помощь по хозяйству. Таким образом, Шпице удалосьсовместить приятное с полезным."В детстве наУкраине я помогала соседке доить козу, потому что она из-за преклонноговозраста не могла справляться с хозяйством", – рассказала Шпица . По словам Екатерины, за эту помощь соседка делилась с ней парнымкозьим молоком в баночке из-под майонеза.У Ивана Урганта, как обычно, оказался под рукой подходящийснимок. Фотография маленькой Екатерины, запечатленной во время процесса дойки,насмешила зал – ведущий отметил, что животное на этом фото кажется чересчурразумным.На шоу актриса пришла со своим коллегойКузьмой Сапрыкиным. Они вместе озвучивали новый мультфильм "Волшебныйпарк Джун". Поскольку Шпица, по ее признанию, с детства очень любилахрюкать, ей досталась роль кабанихи Греты. Сапрыкин хрюкать не умеет, так что емупришлось озвучивать бобра, пишет .