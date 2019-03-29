Он трижды побывал на орбите и, если бы не технические проблемы на Союзах, мог стать первым космонавтом, облетевшим Луну - в Звездном городке простились с дважды Героем Советского Союза Валерием Быковским.

Он трижды побывал на орбите и, если бы не технические проблемы на "Союзах", мог стать первым космонавтом, облетевшим Луну — сегодня в Звездном городке простились с дважды Героем Советского Союза Валерием Быковским. Он относился к первому поколению советских покорителей космоса и вписал немало ярких страниц в историю отечественной пилотируемой космонавтики.В Доме космонавта в Звездном городке завершилась церемония прощания с Валерием Быковским. Проститься с ним пришли сотни человек: родственники, коллеги по цеху и близкие люди — таковыми без преувеличения могут назвать себя многих из тех, кто отдал свою жизнь космосу. Член первого отряда космонавтов наравне с Гагариным, Титовым, Поповичем прокладывал дорогу всему человечеству в космос."Валерий Федорович был известен тем, что многие вещи он мог делать больше, лучше, чем другие. Мы, которые шли следующими за ними, мы во многом пользовались теми результатами, которые были получены первым отрядом", — говорит Сергей Крикалев, Герой России, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам."Когда человек уходит с летной работы, он на самом деле не уходит с летной работы. Он продолжает свою деятельность как методист, как наставник, как учитель следующих поколений, которые идут дальше. Валерий Федорович был именно таким. Он все время был в обойме, в тренде", — добавляет Михаил Корниенко, летчик-космонавт, Герой России.Дважды Герой Советского Союза три раза летал в космос. Первый полет состоялся летом 1963 года — совместная миссия с Валентиной Терешковой. Два корабля "Союз" вылетели с разницей в один день. Весь полет Валерий Быковский поддерживал первую женщину-космонавта и практически постоянно держал с ней радиосвязь. Свою дружбу космонавты пронесли через всю жизнь."Для него, конечно, главным была работа. Он всегда находил решение. Готов был прийти в трудную минуту", — вспоминает Валентина Терешкова, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР.Быковскому по сей день принадлежит рекорд нахождения в космосе в одиночку. Пять дней он провел в корабле на орбите. Был командиром экипажа лунной программы, и именно он должен был первым ступить на поверхность спутника Земли, но мечте не суждено было сбыться. Зато стал командиром первой международной советско-немецкой миссии.Похоронят Валерия Быковского в Подмосковье, в поселке Леониха, где он и родился.