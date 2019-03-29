ОМВД России по району Перово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Королева Валерия Владимировича...

ОМВД России по району Перово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Королева Валерия Владимировича, 13.06.1985 года рождения, уроженца р. Беларусь, который 26.03.2019 года ушел из дома на улице 2-я Владимирская и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 34 лет, рост 175 см., нормальное телосложение, стрижка короткая, волосы русые.Особые приметы: шрам от аппендицита на правом боку.Был одет: темные джинсы, темно-синие ботинки, темно-синяя зимняя куртка с капюшоном.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)304-97-04, 8(495)304-97-05 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73