УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ляласкина Андрея Александровича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ляласкина Андрея Александровича, 1980 года рождения, который 26 марта 2019 года ушел из дома в поселении Десеновское на работу и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: 38-40 лет, рост 175 см., плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые.Был одет: джинсы серого цвета, куртка зеленого цвета, ботинки черного цвета, синяя кепка.Особые приметы: на правом плече имеется татуировкаПолиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79