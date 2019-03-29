ОМВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Иванова Тимура Чхановича...

ОМВД России по району Отрадное устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Иванова Тимура Чхановича, 2003 года рождения, уроженца Рязанской области, местонахождение которого неизвестно с 25 марта 2019 года.Приметы: на вид 16-18 лет, худощавого телосложения, рост 174 см., глаза серые, волосы русые.Был одет: куртка черная с красными вставками, джинсы синие, свитер белый, кроссовки белые.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, обладающим информацией о местонахождении несовершеннолетнего, звонить по телефонам: 8 (499) 204-00-82 , 8 (499) 204-00-72 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29