По результатам расследования смертельной аварии на Можайском шоссе в Москве инспектор ГИБДД капитан Олег Новоселов уволен, а еще несколько человек получили дисциплинарные взыскания.

По результатам расследования смертельной аварии на Можайском шоссе в Москве инспектор ГИБДД капитан Олег Новоселов уволен, а еще несколько человек получили дисциплинарные взыскания."Нарушили порядок действий на месте ДТП со смертельным исходом", — сообщил РИА Новости глава МВД РФ Владимир Колокольцев, не уточнив других подробностей.В частности, среди тех, кто получил предупреждение о неполном служебном соответствии — начальник УГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко. Его заместителю Алексею Диокину объявлен строгий выговор.Трагедия произошла 25 марта на Можайском шоссе. Внедорожник Mercedes, за рулем которого находился Муслим Джамбеков, врезался в автомобиль "Нива". Водитель "Нивы" получил тяжелые травмы, а его жена и дочь погибли на месте. Предполагаемый виновник скрылся с места аварии. СМИ писали, что полицейские отпустили лихача с места аварии, в результате чего он смог бежать в Чечню.Глава республики Рамзан Кадыров призвал виновника ДТП немедленно явиться в полицию и "не позорить народ и свой род". После этого беглец сдался, а в Instagram Кадырова появилось видео с извинениями Муслима Джамбекова.