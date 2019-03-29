Экс-солистка группы SEREBRO выложила на своей
странице в Instagram
свое обнаженное фото. Катя Кищук предстала перед пользователями соцсети в одних
ботильонах.
Экс-солистка группы SEREBRO выложила на своей
странице в Instagram
свое обнаженное фото. Катя Кищук предстала перед пользователями соцсети в одних
ботильонах.
25-летняя певица не
перестает радовать своих поклонников. Катя Кищук показала откровенный снимок,
который просто "взорвал" Сеть.
Девушка никак не подписала снимок, тем самым вызвав у
подписчиков множество вопросов. Некоторые посчитали, что голое фото – это уже
перебор. "Катя, ты прекрасна, но к чему эта провокация?", "Вам не стыдно такое
показывать?" – прокомментировали фолловеры.
Однако многие интернет-пользователи восхитились
артисткой. Всего за несколько часов фото Кати Кищук набрало около 250 тысяч
лайков, а количество ее фолловеров увеличилось на несколько тысяч.
Отметим,
что певица начала все чаще выкладывать провокационные фото. Глубокие декольте,
снимки из постели. А недавно Катя Кищук намекнула на свадьбу с
экстравагантным эстонским рэпером.
Напомним, ранее
вокруг разгорелся скандал. Бывшая участница SEREBRO сообщила,
что отдает свой микроблог с миллионом подписчиков новым участницам коллектива. Поклонники девушки решили, что продюсер Максим Фадеев
заставил ее отдать профиль, якобы именно такие условия были прописаны в
контракте.
Как писали "Дни.ру", позже продюсер высказался
по этому поводу. По словам Максима Фадеева, ни к чему не принуждали.