Экс-солистка группы SEREBRO выложила на своей странице в Instagram свое обнаженное фото. Катя Кищук предстала перед пользователями соцсети в одних ботильонах.

Экс-солистка группы SEREBRO выложила на своейстранице в Instagramсвое обнаженное фото. Катя Кищук предстала перед пользователями соцсети в однихботильонах.25-летняя певица неперестает радовать своих поклонников. Катя Кищук показала откровенный снимок,который просто "взорвал" Сеть.Девушка никак не подписала снимок, тем самым вызвав уподписчиков множество вопросов. Некоторые посчитали, что голое фото – это ужеперебор. "Катя, ты прекрасна, но к чему эта провокация?", "Вам не стыдно такоепоказывать?" – прокомментировали фолловеры.Однако многие интернет-пользователи восхитилисьартисткой. Всего за несколько часов фото Кати Кищук набрало около 250 тысячлайков, а количество ее фолловеров увеличилось на несколько тысяч.Отметим,что певица начала все чаще выкладывать провокационные фото. Глубокие декольте,снимки из постели. А недавно Катя Кищук намекнула на свадьбу сэкстравагантным эстонским рэпером.Напомним, ранеевокруг разгорелся скандал. Бывшая участница SEREBRO сообщила,что отдает свой микроблог с миллионом подписчиков новым участницам коллектива. Поклонники девушки решили, что продюсер Максим Фадеевзаставил ее отдать профиль, якобы именно такие условия были прописаны вконтракте.Как писали "Дни.ру", позже продюсер высказалсяпо этому поводу. По словам Максима Фадеева, ни к чему не принуждали.