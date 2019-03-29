Следователи не нашли состава преступления в инциденте с гробом у самарского правительства. Соответственно в возбуждении уголовного дела было отказано. Директор кладбища после произошедшего был уволен.

Следователи не нашли состава преступления в инциденте с гробом у самарского правительства. Соответственно в возбуждении уголовного дела было отказано. Постановление передано в прокуратуру, которая должна подтвердить законность данного решения, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Самарской области.В конце февраля местная жительница Анна Плотникова не смогла похоронить своего мужа на кладбище, так как могильщики не дали выкопать могилу. И тогда она выставила гроб с телом мужчины у здания областного правительства.ГУМВД по области начало проверку по данному факту. После скандала глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение наладить предоставление услуг по захоронению в регионе через портал госуслуг. В области началась проверки сферы ритуальных услуг. Директор кладбища после произошедшего был уволен.