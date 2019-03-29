Следователи не нашли состава преступления в инциденте с гробом у самарского правительства. Соответственно в возбуждении уголовного дела было отказано. Директор кладбища после произошедшего был уволен.
Следователи не нашли состава преступления в инциденте с гробом у самарского правительства. Соответственно в возбуждении уголовного дела было отказано. Постановление передано в прокуратуру, которая должна подтвердить законность данного решения, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Самарской области.
В конце февраля местная жительница Анна Плотникова не смогла похоронить своего мужа на кладбище, так как могильщики не дали выкопать могилу. И тогда она выставила гроб с телом мужчины у здания областного правительства.
ГУМВД по области начало проверку по данному факту. После скандала глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение наладить предоставление услуг по захоронению в регионе через портал госуслуг. В области началась проверки сферы ритуальных услуг. Директор кладбища после произошедшего был уволен.