Всегда элегантная и утонченная, неподражаемая Лайма Вайкуле 31 марта отметит 65-летие. Правда, признается певица, свои дни рождения она не празднует со школы. О своей жизни, победах, пристрастиях и испытаниях Лайма откровенно рассказала Андрею Малахову в эксклюзивном интервью для Прямого эфира.

Всегда элегантная и утонченная, неподражаемая Лайма Вайкуле 31 марта отметит 65-летие. Правда, признается певица, свои дни рождения она не празднует со школы. Но в этом году отметит его впервые – своим сольным концертом. А несколько тысяч зрителей в зале она будет считать своими гостями.Об этом Лайма рассказала Андрею Малахову в откровенном интервью в своем роскошном особняке в Юрмале.Певица пригласила телеведущего не только пройтись по ее стильному жилищу, но и пригласила даже в сауну и бассейн. А еще Лайма, известная своей любовью к собакам, познакомила Малахова со своими нынешними домашними любимцами — французскими бульдогами Эми и Бучем и отвела его на кладбище животных, где захоронены бывшие питомцы Лаймы.В эксклюзивном интервью певица вспоминает о том, как выступала в варьете в культовом ночном баре "Юрас перле" в костюме, который "лишь слегка прикрывал интимные места", и о своем знакомстве в этом клубе со своим творческим партнером Борисом Моисеевым.Откровенно Лайма отвечает и на вопрос о несостоявшемся материнстве, и о своем отношении к ухищрениям звезд для того, чтобы выглядеть моложе, и о болезни, которая, по признанию певицы, была ей дана для того, чтобы лучше понять жизнь...Ради чего, считает Вайкуле, ей сохранили жизнь? Почему не любит слово "любовь"? Кто из звезд живет с Лаймой по соседству? Как она вылечила от аэрофобии Аллу Пугачеву? Почему Михаил Барышников согласился, но так и не снялся в клипе Вайкуле, и чего она не может простить Вячеславу Фетисову? Когда планирует завершить карьеру, и кто унаследует ее состояние?Об этом и не только – в эксклюзивном интервью Лаймы Вайкуле Андрею Малахову для программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".